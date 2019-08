gov gladsonc #

AnGA (Governo do Acre)

Gladson afirma que governo está criando ambiente favorável para o desenvolvimento do Acre

Durante a segunda edição da Cátedra Barão do Rio Branco, o governador Gladson Cameli afirmou nesta sexta-feira, 23, que o Acre só irá alcançar, de fato, o pleno desenvolvimento social e econômico por meio da geração de emprego e renda. Para que isto aconteça, o gestor afirmou que é preciso assegurar o ambiente favorável para a instalação de novas empresas.

“Todos os dias estamos trabalhando para que o Acre esteja preparado para gerar emprego e renda por meio da iniciativa privada, incentivando, principalmente, a instalação de empresas que tenham interesse de ter o Acre como parceiro”, argumentou.

“Quero dizer aos senhores que o Governo do Acre está irmanado na construção de um ambiente empresarial propício para o desenvolvimento regional com respeito aos direitos trabalhistas. Com respeito aos direitos à dignidade e à proteção de cada indivíduo, resguardando a condição humana de cada trabalhador”, completou.

J R Braña B.