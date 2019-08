rescisão servidores #

AnGA (Gov do Acre)

Gladson anuncia para setembro a 1ª parcela da verba rescisória de comissionados do governo anterior

O Governo do Estado do Acre anunciou o pagamento das verbas rescisórias dos servidores que assumiram cargos comissionados no governo passado. Nesta quarta-feira, 28, em coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli ressaltou que o estado vai desembolsar mais de R$ 21 milhões para honrar com 2,4 mil processos, em parcelas de R$ 1 milhão por mês.

–Vou pagar [as rescisões] porque são pais de famílias humildes que precisam receber”, disse o governador. “Esse é mais um presente que estou recebendo do PT, que dizia que não atrasava. Daqueles que viviam dizendo que não atrasavam nada, mas que estão deixando para eu pagar as contas deles – governador GladsonC.

(…)

Em tempo: uma hora ou outra, alguém (governo de plantão) teria que pagar – J R Braña B.

