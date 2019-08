leitor recado #

De bate-pronto….um dos melhores leitores responde ao governador bonzinho, que anunciou pagamento das rescisões de servidores deixadas pelo governo do PT:

Ele pra ser correto devia dizer o seguinte:

Vou pagar o quanto antes as pendências que o Governo passado deixou com os Servidores, como forma de reconhecimento e agradecimento ao Governo do PT que pagou todos os atrasos deixados pelo Governo de meu querido Tio Orleir Cameli.

Aí sim, seria uma atitude louvável.

(Assinado, M…)

