Informe da justiça

Rio Branco, 02 de setembro de 2019 – A Justiça Estadual de Rio Branco em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizam leilão presencial e eletrônico no dia 03 de setembro de 2019 a partir das 09:00 horas, no Fórum e pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ac . No evento, serão leiloados terreno comercial localizado em Plácido de Castro, caminhão e restroescavadeira. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ac ou então pelo 0800-707-9272.