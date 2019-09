Reitora da Ufac, não pise nessa casca de banana dos hipócritas…

reitora #

Curta nota da Ufac sobre episódio nos Jogos Interatléticas

A reitora da Ufac, Guida Aquino (foto), esclarece que a programação dos Jogos Interatléticas de 2019 ficou sob a responsabilidade da Liga das Atléticas. A reitora é contra manifestações que denigram a imagem de mulheres, assim como condena a falta de respeito com a instituição, posto que o propósito dos jogos, organizado pela Liga das Atléticas, deveria atender exclusivamente a ideia de promoção do esporte universitário. Neste sentido, somos completamente contra a qualquer manifestação que prejudique a imagem da Universidade Federal do Acre, tanto interna, com externamente.

Em tempo: Reitora Guida, não estique um assunto que não acrescenta na nada à UFAC….é dar corda a conservadores puritanos, moralistas sem moral e minions do Acre.

Em tempo 2: quem estimula esse assunto o faz para desmerecer a universidade pública, que vem sendo massacrada pelo governo Bolsonaro, esse, sim, completamente pornográfico e obsceno, mesmo que não pareça.

Em tempo 3: tudo se deu por conta disso aqui

J R Braña B.

