ayres rocha jn #

Ayres Rocha, meu amigo dos tempos do META do Itamar e do Evaristo…

O risadinha, como chamávamos o Ayres…

Ayres é gente da melhor qualidade….irmão do Álvaro, que deu nome ao mercado do Bosque.

Por Ayres fui procurar e vi o vídeo do JN de sábado….

Nem prestei atenção no conteúdo…

Fiquei nervoso pelo Ayres, que se saiu muito bem…

Assista a abertura…



J R Braña B.

