Nota da Sesacre (Secretaria de Saúde)

O Governo do Estado do Acre vem a público repudiar ampla, geral e irrestritamente a inclusão de movimento político-partidário nas supostas manifestações do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sintesac), na manhã desta terça-feira, 10, durante a qual ações oportunistas destoam do movimento legítimo proposto pelos representantes de classes.

Repudia, ainda, a agressão verbal e física, visivelmente induzida pelo deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB – Não é mais do PCdoB...- J R Braña B.), contra o diretor da Sesacre, Jorge Fernando Rezende. O referido parlamentar sequer participou dos diálogos entre o governo e a classe da saúde pública do Acre, transformando assim o tema em pautas politiqueiras que buscam atender tão somente seus interesses escusos.

A depredação do patrimônio público, diante da invasão desnecessária da sede da Secretaria de Estado de Saúde, foi legitimamente registrada pelo sistema de segurança. As imagens estão sendo colocadas à disposição da polícia para as devidas apurações e serão entregues aos órgãos judiciais responsáveis.

Desde que assumiu o governo do Estado em janeiro deste ano, o governador Gladson Cameli tem se pautado pelos diálogos constantes e a valorização dos servidores públicos, inclusive pagando dívidas com o funcionalismo público herdadas da gestão anterior, sempre se colocando à disposição para uma relação de respeito e compromisso contínuo entre a administração estadual e as categorias profissionais.

Por fim, o Governo do Estado do Acre continuará trabalhando para cumprir o propósito de alcançar melhorias para população na saúde pública, garantindo dignidade, respeito e compromisso com a sociedade acreana.

Alysson Bestene

Secretário de Estado de Relações Políticas e Institucionais

Em tempo: oportunistas há de todos os lados…porém, essa é a questão menor…a maior é resolver os problemas da saúde pública do Acre…que vive na calamidade há trocentos anos… além da questão salarial dos servidores, que é uma afronta à dignidade os baixos vencimentos.

Em tempo 2: os vídeos da greve e da confusão…

