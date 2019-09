alvaro dias 247 #

247 – Alvaro Dias (Podemos), senador que propôs candidatura do procurador Deltan Dallagnol, conforme revelação da Vaza Jato, cita um suposto diálogo entre um hacker e Glenn Greenwald, dizendo que “a casa caiu para o jornalista” .

No entanto, no suposto diálogo – divulgado pela Crusoé, do Antagonista – não há nenhuma frase escrita por Glenn.

Veja o diálogo:

Glenn Greenwald – Tudo bom?

Luiz Molição – Então, é… A gente… Eu estava discutindo com o grupo… Eu queria falar com você um assunto.

Glenn – Hã…

Luiz Molição – É… Como tá agora tá saindo muita notícia sobre isso, a gente chego… Nos…

Glenn – Sim.

Molição – Chegamos à conclusão que eles estão fazendo um jogo para tentar desmoralizar o que está acontecendo.

Glenn – Hã hã…

Molição – Igual o que aconteceu com o Danilo Gentili, e… o MBL, o Holiday… A gente pegou outubro do ano passado. Eles estão começando a falar agora…