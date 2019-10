chile energia tarifa #

Vejam no vídeo que o apresentador e a repórter da TeleSur falam que a companhia de energia foi privatizada…traduzindo: aumento cotidiano na cabeça do povo….

Estudantes estão em protesto também em Santiago pelo aumento do metrô, que passou a custar 1 dólar (quase o mesmo preço do bilhete de busão no Acre)….e nem dá para comparar a qualidade do transporte em Santiago do metrô com os busões de Rio Branco.

A repressão policial no Chile, que tem um governo de direita (Sebastián Piñera), não é novidade…herança da Ditadura Pinochet, ídolo de Bolsonaro.

A direita desestabilizou a América Latina inteira…salvam-se a Bolívia e o Uruguai.

No vídeo abaixo as manifestações no metrô de Santiago…

J R Braña B.

