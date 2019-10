bolsa família #

“A MP não criou o 13º do Bolsa Família. Deu um “abono” que será pago somente em 2019; Ou seja, veio com um ano de atraso e não cumpriu a promessa”, afirma, ressaltando que, diferente do anunciado, o valor está sendo pago com recursos suplementares e não com dinheiro de combate a fraudes no programa.

A ex-ministra afirma ainda que, em 2020, 400 mil famílias serão desligadas do Bolsa Família e que 1/3 dos recursos estão sem cobertura – R$ 9 bilhões estão dependendo de crédito suplementar.

“A verdade é uma só: O 13º do Bolsa Família, prometido na campanha, virá às custas de mais 1 milhão de famílias altamente vulneráveis, se consideradas as que aguardam na fila (700 mil esperam para entrar no Bolsa Família) e as que deveriam ser incorporadas frente a crise e ao desemprego”, diz.

