energisa acre #

Campanha publicitária da Energisa na imprensa visa limpar a imagem da empresa privada junto à população….

Dificilmente mudará…

A Energisa mexe, sim, no bolso das famílias do Acre com as constantes altas nas tarifas de luz…

VERDADE

Dias atrás entrou com pedido para novo reajuste na Aneel

