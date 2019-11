servidores medidas bolsonaro #

O governo do mal segue na destruição do pais e dos mínimos direitos dos servidores…

Veja aí as principais propostas…que, claro, serão aprovados por esse Congresso de lambaio do capital…incluindo a sabujice da bancada do baixo clero do Acre.

Todas as medidas propostas…com ajuda do ZHO (de Brasília) a oestadoacre

Apertando o cinto (do povo)

Em tempo: um país com servidores e trabalhadores de pouca consciência política – e de classe – dá nisso….acomodação!

J R Braña B.

