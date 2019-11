pré-sal fracasso #

oestadoacre reproduz análise do jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, sobre o leilão do pré-sal, que fracassou…pois não atendeu à expectativa dos entreguistas brasileiros…o ex-senador Requião disse que foi por medo das empresas estrangeiras, que sabem que ‘estariam comprando mercadoria roubada‘…

-O fracasso dos entreguistas no leilão é o sucesso do Brasil…– diz FBrito.

Veja a análise de Brito, na TVT…

PS do Brito: PS. Perdoem, ao final de uma fala de improviso lotada de número um engano primário: a perda que estimei na parcela 20% menor na participação estatal, sobre os 5 bilhões de barris que excedem os outros 5 bi do acordo original é de 50 bilhões de dólares, e não 500, como acabei falando. É muito bilhão para quem anda sem tostão…

