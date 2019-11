Filho de Jango neste sábado em evento do PCdoB (v)

filho jango #

João Vicente Goulart vai estar na conferência do PCdoB neste sábado em Rio Branco, no Sesc-Bosque, às 9h….ele é filho do ex-presidente João Goulart (Jango), deposto pelos militares no Golpe de 1964.

Atenção, imprensa do Acre…!

Esta uma boa pauta neste sábado para sair da cozinha do oficialismo de plantão…

É a primeira vez que João Vicente Goulart vem ao Acre…

História.…TV Brasil…último dia João Goulart no governo do Brasil.

J R Braña B.

