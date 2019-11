2 anos ref trabalhista #

Aniversário da Reforma Trabalhista, que não gerou emprego no Brasil

A elite brasileira vendeu que a Reforma Trabalhista (retirada de direitos da CLT) geraria milhões de empregos aos brasileiros.

Foi aprovada no Congresso com votos da maioria da bancada federal do baixo clero do Acre (legislatura passada).

Dois anos depois…

IBGE: taxa de desemprego 12%

Rio Branco virou uma usina de pedintes nas ruas….

Não há empregos…

O que há são bicos, trabalho precarizado de entregador de comida…os uberizados, que não têm direito trabalhista algum, muito menos previdenciário.

Em tempo: a mesma promessa fizeram com a reforma da previdência (mais difícil o trabalhador se aposentar a partir desta terça. 12, quando será promulgada o projeto aprovado no Congresso)

J R Braña B.