la paz bolívia #

Não será fácil os golpistas concretizarem o Golpe contra os trabalhadores e seus direitos na Bolívia.

Milhares nas ruas de La Paz y El Alto contra o Golpe.

Thousands upon thousands of Bolivians flood the streets of El Alto to resist the right-wing military coup and demand the return of their elected leader Evo Morales. #EvoEsElPresidente #ElGolpeDeEstadoEnBolivia #ThisIsACoup pic.twitter.com/bmsKqit0S3

— redfish (@redfishstream) November 13, 2019