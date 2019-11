policial federal #

O policial federal Jorge Chastalo, responsável pela custódia de Lula, durante a prisão na Superintendência do órgão em Curitiba, pretende registrar em livro a convivência diária, que se transformou em amizade com o ex-presidente

247 – O policial federal Jorge Chastalo, conhecido como “Rodrigo Hilbert da PF”, responsável pela custódia de Luiz Inácio Lula da Silva durante a prisão na Superintendência do órgão em Curitiba, pretende registrar em livro a convivência diária, que se transformou em amizade com o ex-presidente.

A ideia partiu do escritor Leonardo Padura, autor do best-seller “O homem que amava os cachorros”. O cubano esteve com Lula no dia 15 de agosto em Curitiba e, após o término da visita, teria conversado com o agente.

“Ele (Padura) disse que eu tinha obrigação de escrever e que era uma testemunha da história. Para ele, isso se sobrepõe a qualquer outra questão”, disse Chastalo, segundo informações do jornal O Globo.

O agente afirmou que se define como “mais de direita”, mas ressalta que a convivência com Lula o fez reavaliar suas posições.

