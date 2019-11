vergonha aleac alércio #

As grades da vergonha para impedir os servidores de entrar na Casa Que Não É Do Povo foram uma combinação do governo e seus aliados da bancada da bala na Assembléia.

Em comentário no FB, num post da presidenta do Sinteac, o ex-deputado federal e ex-presidente do Acre Previdência, Alércio Dias, escreveu:

(…)

Dia negro na história do Parlamento Acreano. Essa mancha não se apagará, jamais. Acho que cabe culpa também aos deputados da oposição. Passei por aquela Casa e sei que se agissem para permitir o ingresso, não teria presidente nem policial que enfrentaria um Deputado. Fico muito triste com um episódio como esse. Um abraço, valente Rosana Nascimento. Minha solidariedade pela ingratidão sofrida.

(…)

Em tempo: dia bem branco, Alércio…dia branco do governo azul de GladsonC e Rocha (azul para eles, óbvio) – J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre