Novo Governo na Argentina (derrotado o neoliberalismo)

Hoje o novo governo da Argentina mandou retirar as grades (rejas) do neoliberalismo que cercavam a Casa Rosada, em Buenos Aires…na emenda com La Plaza de Mayo.

Alberto Fernandes não é Macri…(ese ya fue)

Hoje inicia uma nova definição de Estado naquele país…

Sacan las rejas de Plaza de Mayo https://t.co/mQy6Wkq9yk — Página|12 (@pagina12) December 9, 2019

Em tempo: Deyse Maria viu de perto o que é o neoliberalismo destruir um país socialmente e borrar sua estética clássica e maravilhosa.

J R Braña B.

