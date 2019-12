nnn

Socialismo… opressão, controle do indivíduo…dizem os capitalistas.

Capitalismo… liberdade plena individual, dizem também os capitalistas…….ãhhhh….mas um vaso sanitário inclinado 13º para frente para o empregado não demorar mais que 5 minutos no banheiro…nem dá tempo uma zapeada no celular…

A nova invenção…tornar insuportável para o funcionário ficar no vaso inclinado após cinco minutos.

Objetivo capitalista? melhorar a produtividade do trabalhador…claro.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX

— Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019