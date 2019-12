governo em abril #

O ano está acabando e o preço do gás chegou a R$ 100….(milhares voltaram a usar lenha para cozinhar) e o preço do combustível chegou a R$ 5 (nos centros…no interior do Acre há município onde o litro da gasolina custa 7 e até R$ 8).

Abaixo o ministro da economia, Paulo Guedes, fazendo a promessa e culpando a Petrobras.

Um dos vídeos mais hilários de 2019. Em abril, Paulo Guedes promete que o gás chegaria pela metade do preço aos consumidores. Pelo jeito, vai chegar pela metade do dobro do preço que estava quando Bolsonaro assumiu e ampliou a pilhagem das nossas riquezas que Temer iniciou. pic.twitter.com/sb8MztNqKY — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 27, 2019

