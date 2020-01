Nesta sexta entra em vigor a Lei de Abuso de Autoridade

abuso de autoridade #

Atenção, cidadão do Acre!

A partir desta sexta a Lei de Abuso de Autoridade entra em vigor…

Nenhuma autoridade pode abusar da sua autoridade…seja ela da polícia, do judiciário, do MP, receita federal, do executivo e legislativo.

Vitória do Brasil contra o abuso das otoridades.

Autoridade que não abusar da sua condição não precisa temer nada…, como diz Roberto Requião, que foi o relator de projeto quando foi senador.

Assista:

A lei do abuso de autoridade, como próprio nome diz “é pra quem abusar do seu poder”. Ninguém precisa temer, a não ser que seja um abusador. Aí tem mais é que se ferrar. ‘A lei acima de todos e a justiça acima de tudo’ https://t.co/lIzytChnXb — Pompeo de Mattos (@PompeodeMattos) January 2, 2020

(by Maria Lúcia)

