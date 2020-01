palmas #

….o pacote de ações custará R$ 14,5 milhões por mês. O valor inclui a gratificação dos militares – que, por lei, equivale a 30% adicionais sobre a aposentadoria na reserva.

PS: concurso para a juventude, nada! Mas a gratificação de militares está garantida…14 Mi ao mês.

PS 2: os concurseiros que apoiaram o mito vão dizer o quê, agora?

PS 3: não seria melhor chamar os aposentados servidores do próprio INSS, que já sabem o serviço e não perderiam tempo com treinamento?

PS 4: esse é o governo da destruição…do desemprego.

PS 5: as filas intermináveis no INSS voltaram com tudo com Bolsonaro….e vai piorar quando você for atrás da sua aposentadoria e descobrir que….

(byMariaLúcia)

