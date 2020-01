sen petecão helicóptero #

Amadorismo completo da segurança do Acre estacionar um helicóptero numa via pública sem as devidas medidas preventivas…assista:

Trapalhada na segurança do Acre….sem o devido cuidado…, helicóptero Estrelão estaciona em pista e hélice atinge caminhão.https://t.co/vPxK1AiLaN pic.twitter.com/8eFBwUDxqJ — Oestadoacre (@Oestadoacre) January 19, 2020

O que disse o senador Petecão

(byMariaLúcia)