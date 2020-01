serra do divisor #

Jorge Viana faz vídeo alertando para a intenção do governo do Acre (GladsonC-Rocha), que pretende acabar com parque natural da Serra do Divisor, a pretexto de fazer uma estrada ligando o Acre ao Peru (uma rodovia já existe ligando ao país vizinho, mas é subutilizada por falta de ação política.)

Assista o vídeo de JV:

Ex-gov e ex-senador @jorgeviana critica intenção do governo acreano de extinção do Parque Do Divisor (Acre-Peru) – vídeo completo. pic.twitter.com/i9eCah09Ak — J R Braña B. (@jrbrana) January 27, 2020

(postadobyMariaLúcia)