parasita ministro #

Do ministro-parasita-banqueiro Paulo Guedes, do governo parasita, sobre a desvalorização do Real e o Dólar nas alturas.

Hoje a moeda norte-americana bateu em R$ 4,35…(se for viajar e tiver que comprar…pode reservar R$ 5 ou mais por Dólar)

O Dólar alto é bom…as empregadas domésticas estavam indo para a Disney..uma festa danada – disse Paulo Guedes.

Duas coisas dessa declaração repugnante desse ministro de Bolsonaro:

Um ministro de economia antipovo e uma visão de vira-lata, dessas que imagina que diversão é só nos EUA e na cafona Disney.

J R Braña B.

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]