edvaldo cargos #

A relação do governo GladsonC/Rocha com seus comissionados é mais ou menos como no filme ‘Assassinato no Expresso Oriente’, onde ninguém confia em ninguém….

Detalha o dep Edvaldo Magalhães, no FB:

‘O governo não tem confiança nos cargos de confiança, ao querer que todos declarem se serão candidatos ou não nas eleições de outubro.⠀⠀

⠀⠀

Ora, quem for candidato pede para sair. Mas, não. Quando não existe confiança no cargo de confiança, diz assim: agora você vai assinar uma declaração dizendo: ‘eu não sou candidato, portanto não me demita’.

⠀⠀

Esse método demonstra que não se tem confiança na equipe. Isso mostra uma instabilidade emocional e política na equipe. Um monte de gente correndo pra preencher declarações.’

Em tempo: abaixo o trailer de Assassinato no Expresso Oriente

J R Braña B.