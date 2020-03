Coronavírus: Que tal boas notícias!

boas notícias #

As armas de Bolsonaro e seus adeptos não servem para nada….a ciência é a arma para salvar vidas e eliminar o Covid-19 (além dos cuidados pessoais como lavar as mãos regularmente e evitar contato com outras pessoas)

No Acre vive-se a quarentena pouco respeitada…o pico da contaminação no Brasil (em estágio de contaminação comunitária e mais de 1.000 casos registrados) deverá acontecer nas próximas semanas, segundo o ministério da saúde.

Que tal boas notícias?

A China fechou seu último hospital de coronavírus. Não há casos novos suficientes para apoiá-los.

– Médicos na Índia tiveram sucesso no tratamento de coronavírus. Combinação de medicamentos utilizados: Lopinavir, Retonovir, Oseltamivir juntamente com Clorfenamina. Eles vão sugerir o mesmo medicamento globalmente.

– Pesquisadores do Centro Médico Erasmus afirmam ter encontrado um anticorpo contra o coronavírus.

– Uma avó chinesa de 103 anos se recuperou totalmente do COVID-19 após ser tratada por 6 dias em Wuhan, China.

– A Apple reabre todas as 42 lojas da China,

– A Cleveland Clinic desenvolveu um teste COVID-19 que fornece resultados em horas, não em dias.

– Boas notícias da Coréia do Sul, onde o número de novos casos está diminuindo.

– A Itália é atingida com força, dizem os especialistas, apenas porque possui a população mais antiga da Europa.

– Cientistas em Israel provavelmente anunciarão o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

– 3 pacientes com coronavírus de Maryland totalmente recuperados; capaz de retornar à vida cotidiana.

– Uma rede de cientistas canadenses está fazendo um excelente progresso na pesquisa do Covid-19.

– Uma empresa de biotecnologia de San Diego está desenvolvendo uma vacina Covid-19 em colaboração com a Duke University e a National University of Singapore.

– O primeiro caso COVID-19 positivo de Tulsa County se recuperou. Esse indivíduo teve dois testes negativos, que é o indicador de recuperação.

– Todos os 7 pacientes que estavam sendo tratados no hospital Safdarjung em Nova Délhi se recuperaram.

– O plasma de pacientes recém-recuperados do Covid -19 pode tratar outros infectados pelo Covid-19.

Portanto, nem tudo são más notícias. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Assim podemos mudar nossa vibração e começar a pensar positivamente!! 🙌🙌🙌

