mpf acre #

Covid-19 (coronavírus): no Acre o número de infectados estacionou em 25 por um único motivo: não estão sendo realizados testes.

O MPF pediu explicações ao governo do Acre sobre as razões para a liberação de funcionamento dos motéis no estado. Foi dado prazo de 24 horas para a justificativa ser apresentada ao procurador Lucas Dias, autor do ofício.

— MPF no Acre (@MPF_AC) March 28, 2020