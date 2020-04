bacurau #

Covid-19-coronavírus: 50 casos confirmados e duas mortes…(falta de testes mascara número pequeno de infectados, que deve ser muito maior.)

Rio Branco, Cruzeiro e todos os municípios do Acre estão nas ruas…

Sem dinheiro no bolso e sem política social para ajudar por parte do poder público (não espere pelo setor privado) a pressão aumenta e as pessoas não conseguem ficar em casa.

Assista..Stay home (fique em casa)

Mensagem de Bacurau pra quem viu e pra quem não viu o filme. #FiqueEmCasa, saúde amor e paz. pic.twitter.com/4OGZKQP5VY — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) April 8, 2020

Em tempo: quem não viu, dê um jeito de ver Bacurau… – J R Braña B.