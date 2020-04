cruzeiro 2 #

A informação foi dada pelo governador GladsonC ainda na noite passada:

Fui informado há pouco que dois casos de coronavírus foram confirmados no município de Cruzeiro do Sul.

Os casos serão computados no boletim desta segunda-feira (13), e informo que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já acionou a Vigilância Sanitária no município e notificou a Prefeitura Municipal para que sejam tomados todos os procedimentos médicos necessários no cuidado com as vítimas e com a contenção da proliferação da doença.

Reforço meu pedido para que mantenham o isolamento social. Só assim iremos vencer este desafio.

Fiquem com Deus!

(GladsonC)