mbittar senador #

Acre: 90 casos de covid-19 confirmados e 03 mortes

O senador MBittar, o único da bancada do Acre que tem assinado embaixo de todas as loucuras do isolado Bolsonaro insiste em que todos devem voltar ao trabalho…

Viu, Luiz Calixto?

MBittar quer que todos voltem ao trabalho…

Ele quer que você, trabalhador, volte ao trabalho….você, bem entendido.

J R Braña B.