laboratorio acre #

AGANA (Gov do Acre)

Médico do Mérieux alerta que próximas semanas podem ser as mais críticas para acreanos

Para Andreas Stocker, a população acreana está cometendo erros graves, os mesmos equívocos que cometeram as pessoas de outros estados, ao desrespeitarem o isolamento social

Coordenador de um dos oito centros mundiais que compõem uma rede de laboratórios de pesquisa e diagnóstico da Fundação Mérieux, o alemão Andreas Stocker, médico biologista pela Universidade de Hamburgo é hoje uma das maiores autoridades no Acre para falar da pandemia de Covid-19.

(…)

“Nessas últimas duas semanas no Acre [desde o dia 5, e que termina no próximo sábado, dia 18] as pessoas tiveram uma vida normal nas ruas, não obedeceram aos apelos de ficar em casa, se juntaram nas filas de bancos e foram se reunir na casa de amigos. Veja bem, essa ‘normalidade’ que se viveu vai ter consequências muito desastrosas daqui a mais duas ou três semanas”.

(…)

E digo mais: não começamos nem a subir a curva de contaminação. Hoje estamos na base do pico, mas já com uma centena de casos”,….

(…)