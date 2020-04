adcional saúde #

Caso de covid-19-coronavírus no Acre: 176

Números de mortes oficiais: 08

Governo enviará PL à Aleac para oferecer 100% de adicional de insalubridade aos servidores da saúde

O governador Gladson Cameli anunciou que enviará para Assembleia Legislativa, nesta semana, uma proposta de Projeto de Lei para ampliar em 100% o pagamento de adicional por insalubridade para os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Ao todo, serão 3.583 profissionais beneficiados.

De acordo com Cameli, ele solicitou a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Sesacre um estudo de impacto para que a Procuradoria-Geral do Estado possa elaborar o Projeto de Lei a ser encaminhado para o Poder Legislativo. “Esses profissionais da área de saúde estão sendo verdadeiros heróis neste enfrentamento à crise do coronavírus. Por isso, nada mais justo do que este reconhecimento”, disse ele.

(…)