energia consumo redução #

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica)

COVID-19: Amazonas tem a maior queda percentual no consumo de energia na região Norte, aponta CCEE

O estado do Amazonas foi o que apresentou a maior queda percentual no consumo de energia desde que as medidas de isolamento social para contenção da Covid-19 começaram a vigorar no país, com redução de 12%, para 1.015 MW médios, de acordo com os dados apurados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Os dados são preliminares e comparam o período entre 18 de março e 10 de abril com as semanas de 1º a 17 de março, antes do início da quarentena….(…)

(…)

No país, a queda no consumo de energia no Sistema Interligado Nacional entre os dias 18 de março e 10 de abril foi de 10%.

(…)