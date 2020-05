Lei sancionada: Mentiras sobre Coronavírus vai dar até multa

fakenews #

Lei no Acre entrou em vigor e está valendo desde quarta, 6.

(Gov do Acre)

Governo sanciona lei contra propagação de fake news sobre pandemia no Acre

(…)

O compartilhamento de notícias falsas é considerado crime e, para combater mais energicamente o feito, o Governo do Acre publicou em Diário Oficial, nesta quarta-feira, 6, a Lei de N° 3.620, sancionada em 5 de maio deste ano, que estabelece multa de 15 a 100 Unidades Fiscais de Referência (Ufir), a quem dolosamente divulgar por meio eletrônico notícias falsas sobre epidemias ou pandemias no estado. O valor da Ufir é de R$ 74,47 e as denúncias serão recebidas em qualquer delegacia do estado.

(…)