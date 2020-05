ladeira curva contaminação #

Saiba quanto cada município vai receber por conta covid-19

(Gov do Acre)

Gladson Cameli se reúne com prefeitos para discutir impactos nas receitas dos municípios

“Eu já conversei com infectologistas, já vi vários cenários, estatísticas. Cada caso diagnosticado representa de três a seis infecções não diagnosticadas. E não estamos no pé da lareira ainda. Eu peço a Deus todo dia que conscientize o povo. A situação é de calamidade mesmo. Eu não vou prometer nada do que eu não possa cumprir, não vou passar responsabilidades minhas para vocês, prefeitos, o que eu vim aqui hoje é pedir, primeiro que cada um tenha compreensão sobre a gravidade dessa pandemia”, disse o governador reforçando as necessidades de isolamento social para conter o avanço da doença.

Veja quanto cada município do Acre vai receber para ajudar no combate ao coronavírus…fonte: senado federal