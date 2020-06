#

Dizem que o governador GladsonC anda estressado…não é para menos…

Seu governo até hoje carece de um Norte…

E ele, sem explicitar essa realidade – demonstra de outras maneiras a sua insatisfação…

Mas a responsabilidade é sua…a equipe quem escalou foi ele…

E, concretamente, a equipe de governo…deixa pra lá…

Ficar nervoso não vai adiantar nada…

A pandemia está encobrindo as graves deficiências do governo no tocante à gestão, plano etc…

Para sorte de GladsonC.

Mas tem prazo de validade.

J R Braña B.

(Gov do Acre)

Governador lança Pacto Acre sem Covid, alerta sobre emergência e reitera autonomia dos municípios sobre isolamento social

-A minha opinião pessoal como cidadão é que esse jovem governador não subestima números. Está tudo vermelho [na classificação de risco] e ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira. E dou um conselho: vamos nos alertar, povo, vamos tomar cuidado. Todo mundo está sendo bem orientado e a imprensa mostrando o que é pra mostrar. E eu estou pronto para fazer o que tiver de fazer e respeitar a Constituição.

(…)

