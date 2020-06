11,5 Milhões: JBS doa respiradores e 9 mil cestas básicas à prefeitura de Rio Branco

#jbsadoação

JBS doa 10 milhões ao estado e 1,5 milhão ao município de Rio Branco

JBS a oestadoacre

Nesta segunda-feira (29), a JBS entrega cinco respiradores, mais de 240 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – aventais, máscaras cirúrgica e N95, luvas cirúrgicas e de procedimento, macacões impermeáveis, toucas e propés –, além de 16 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e desinfetante hospitalar) à Secretaria de Estado da Saúde do Acre, que serão destinados à capital do estado.

No mesmo dia, a Prefeitura Municipal de Rio Branco também recebe nove mil cestas básicas, 20 mil viseiras faciais, três mil litros de álcool em gel e 50 mil máscaras de tecido para distribuição à comunidade. As doações ao Estado e ao município fazem parte do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.

Rio Branco é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. No Acre, a JBS fará a doação de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 1,5 milhão para a capital, beneficiando mais de 400 mil pessoas no Estado.

(…)