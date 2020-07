n-95máscara

Máscara N-95

O japonês Peter Tsai, engenheiro que inventou e que patenteou a máscara N-95, a mais indicada contra a contaminação do coronavírus.

Invento não é novo (data de 1995 quando registrou o filtro da N-95) e Peter Tsai diz que com a chegada do covid-19 nunca recebeu tantos telefonemas e pedidos para ajudar a combater a pandemia.

The inventor of the N95 mask is coming out of retirement to help fight COVID-19 pic.twitter.com/teOE5Z8h9s

— NowThis (@nowthisnews) April 27, 2020