Covid: Morre conselheiro do TCE Zé Augusto (com história no futebol)

Por Manoel Façanha (na marca da cal)

Morre José Augusto, goleiro que fez história no futebol acreano

O futebol acreano perdeu mais um dos grandes nomes de sua história. Trata-se do ex-goleiro José Augusto Araújo de Faria, 71 anos, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), vítima da covid-19. José Augusto estava internado há quase duas semanas no Hospital Santa Juliana e não resistiu à gravidade da doença e veio a óbito no início da noite deste domingo (12).

Nascido no seringal Mercês (Sena Madureira) em 6 de abril de 1949, ele fez história nos quatro grandes clubes do futebol acreano: Rio Branco, Juventus, Independência e Atlético. No currículo do ex-goleiro consta uma passagem pelo juvenil do Flamengo (RJ).

