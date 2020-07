energiaacre

A empresa Energisa divulga que está ‘facilitando’ a negociação dos débitos da conta de luz…veja:

‘O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os cientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.

“A Energisa tem feito todo o possível para que os clientes não deixem as contas acumularem durante esse momento delicado de pandemia”, afirma o gerente do Departamento de Serviços Comerciais, Roberto Vieira de Carvalho.

A própria Aneel tem ressaltado que os clientes devem manter os pagamentos em dia, contando sempre que possível com o apoio de suas distribuidoras.

“Estamos sensíveis às dificuldades de nossos clientes que também são nossas. O que estamos oferecendo é a possibilidade de parcelar contas atrasadas, mesmo para quem já havia realizado algum parcelamento e que precise agora de uma nova condição”, comentou o gerente.’

(…)

Como se vê, não diz nada…não se explica como é essa negociação.

Não há nada de ‘condições especiais’.

Sugestão: que os deputados e vereadores do Acre se unam e proponham uma renegociação inédita das contas em atraso de luz dos consumidores e empresas…: todo o débito dividido em no mínimo 100 vez sem juros a partir do fim da quarentena.

[Exemplo: dívida de em atraso de R$ 1 mil (pagamento em 100 vez de R$10) a partir da primeira conta pós-pandemia.]

É o mínimo que a Energisa (que ganhou de presente a Eletroacre sem tirar um tostão do bolso) poderia fazer para melhorar sua foto nesta pandemia

Atenção, deputados, vereadores!!!!

J R Brãna B.