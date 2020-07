Nicolau destaca decisão que manda Gol retomar voos a Cruzeiro do Sul

aleacagência

Multa por descumprimento é de R$ 300 mil ao dia.

Agência Aleac

Nicolau Júnior destaca eficiência do MP e da Magistratura de Cruzeiro do Sul na retomada de voos da Gol para o município

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), enalteceu a decisão do juiz de Cruzeiro do Sul, Erik da Fonseca Farhat, que determinou nesta segunda feira (27), que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. retome os voos e vendas de passagens aéreas para Cruzeiro do Sul a partir do dia 5 de agosto, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Os voos foram cancelados em março no início da pandemia de coronavírus e o pedido de não paralisação dos serviços da Gol partiu do promotor Iverson Bueno, do Ministério Público de Cruzeiro do Sul.

O parlamentar elogiou a eficiência do Ministério Público e da Magistratura de Cruzeiro do Sul nessa decisão que segundo ele, beneficia a população do município e demais cidades do Vale do Juruá.

“Estou muito feliz com essa notícia. Parabenizo o promotor Iverson Bueno e o juiz, Erik da Fonseca, pela decisão acertada. Sabemos que o transporte aéreo é serviço essencial e, por este motivo, não pode parar. Principalmente quando se trata das regiões remotas do Brasil”, destacou o progressista.

Texto: Mircléia Magalhães

Agência Aleac