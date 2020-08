china

João Pedro Stédile

A China anunciou que este ano, com toda crise, investirá o equivalente a R$3,5 trilhões de reais em pesquisa cientifica. Representa metade PIB anual brasileiro. Essa é a diferença entre um governo a favor do seu povo, e um governo genocida do seu povo!!

— João Pedro Stédile (@stedile_mst) August 17, 2020