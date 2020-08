Vídeo: Até tu, Donaldo?!!

donaldo

Do TT do Bruno Sartori, Donaldo Trump pergunta a Bolsonaro por que Michele, sua esposa, recebeu 89 mil do Queiroz…assista:

Corre aqui, @jairbolsonaro, que o seu dono tem uma pergunta. Com a imitação de @arigorseriaisso pic.twitter.com/0jJiFS5Rzf — Bruno Sartori (@brunnosarttori) August 25, 2020

E mais: ‘família limpa’…

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa, Michelle Bolsonaro, recebeu R$ 89.000,00 em depósitos de Fabrício Queiroz? Com a imitação de @arigorseriaisso pic.twitter.com/kHAtl4g7DB — Bruno Sartori (@brunnosarttori) August 24, 2020