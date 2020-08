‘Chapa comunista’: PCdoB e PP juntos em Cruzeiro do Sul

cruzeirodosul

Os caminhos cheios de volta da política…

Zequinha…ex-comunista…

Henrique…ex-comunista…

PCdoB na aliança…

PP na Aliança..

Enfim, uma chapa ‘comunista’ em Cruzeiro do Sul para a disputa da prefeitura.

J R Braña B.

Da assessoria

O PCdoB em Cruzeiro do Sul vai caminhar ao lado de Zequinha Lima (Progressistas), pré-candidato a prefeito, e de Henrique Afonso, vice. O martelo foi batido no começo da noite desta sexta-feira (28). O encontro aconteceu na sede do partido e reuniu lideranças e pré-candidatos da sigla em Cruzeiro do Sul.

O deputado Edvaldo Magalhães também participou representando a Executiva Estadual. De acordo com ele, o apoio a Zequinha Lima e Henrique Afonso representa um encontro de trajetórias e histórias de lutas por um Acre melhor.

“Foi um momento importante e até emocionante das nossas histórias esse momento da reunião. Ali estavam reunidos companheiros de militância de longas datas, das boas causas da Educação, do desenvolvimento das cidades. O apoio foi uma espécie de abraço de causa e de militantes que se conhecem e se respeitam e que viram neste momento da eleição municipal um reencontro das suas trajetórias e das suas historias”, disse Edvaldo Magalhães.

(…)