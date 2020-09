Alan Rick diz que é contra liberar maconha (e a saída qual é?)

maconha

(…)

Diz o deputado Alan Rick:

Não há necessidade de aprovação de PL para isso.

A ANVISA já tem normas bem claras sobre o tema.

Nunca é demais lembrar que em todos os países onde a maconha foi liberada para uso recreativo, a retórica foi a mesma. O discurso sempre se iniciou com a liberação da “maconha medicinal” e evoluiu para a liberação total da droga.

(…)

Em tempo: não é verdade que os países onde a maconha é permitida a ‘liberação das drogas foi total’…não é verdade.

Em tempo 2: no Uruguai e na Holanda, onde este blogueiro de fim mundo foi lá e viu, isso não existe (de liberação total de drogas)…somente a maconha pode ser consumida e vendida em lojas específicas…como se vende cigarros, cachaça, uísque e cerveja aqui no Acre e no Brasil a maiores de 18 anos…

Em tempo 3: a politica antidrogas do estado brasileiro – de polícia correndo atrás – é que já demonstrou que não resolve nada…totalmente ineficiente…é preciso outra alternativa…acabar com o tráfico pressupõe medidas do século XXI…e permitir o uso recreativo de maconha não é o fim do mundo…do jeito que é permitido o uso recreativo da bebida alcoólica e do cigarro que se vendem nos botecos por aí.

Em tempo 4: dito por este blogueiro, quem nem cigarro comum já pôs na boca algum dia na vida.

Em tempo 5: solução, deputado Alan, solução!!!

J R Braña B.