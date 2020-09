Nicolau comemora retomada de voos em Cruzeiro a partir de outubro

vooscruzeiro

Nicolau Júnior destaca atuação do MPAC na retomada dos voos para Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), comemorou o acordo firmado entre o Ministério Público do Acre (MPAC) e a Gol Linhas Aéreas pela retomada dos voos para Cruzeiro do Sul. As operações, que estavam suspensas há seis meses na segunda maior cidade do estado, serão reiniciadas a partir de outubro pela companhia de transporte aéreo de passageiros.

Segundo anunciou o MPE, ficou estabelecido que a empresa realizará quatro voos semanais em outubro e sete por semana em novembro, caso a ocupação da aeronave seja de pelo menos 50% dos assentos, o que corresponde a 93 passageiros, de um total de 186 poltronas disponíveis.

Ao celebrar a boa notícia, o presidente da Aleac destacou a importância do retorno das operações aéreas para o povo do Juruá. “O retorno desses voos é muito importante para a população de Cruzeiro e dos demais municípios daquela região. Sabemos que o transporte aéreo é serviço essencial e, por este motivo, não pode parar. Principalmente quando se trata das regiões remotas do Brasil”, destacou o parlamentar.

Nicolau Júnior elogiou ainda a eficiência dos membros do Ministério do Público acreano na causa. “Não poderia deixar destacar o grande trabalho desempenhado pelo nosso Ministério Público Estadual, em nome da procuradora-geral, Kátia Rejane, do procurador Sammy Barbosa, e dos promotores, Rodrigo Curti, Leandro Portela, entre outros. Agradeço em especial, o promotor de Cruzeiro do Sul, Iverson Bueno, ele foi um gigante nessa luta”, enfatizou.

A venda de passagens aos clientes estará disponível até a próxima sexta-feira, 11. A empresa disponibilizará descontos de 10 a 20% para qualquer destino nacional em bilhetes adquiridos até 11 de outubro para voos realizados entre setembro e início de dezembro.

A Gol garantiu ainda voos periódicos para a região do Vale do Juruá até 15 de março de 2022. Caso o compromisso seja cumprido, o MPAC arquivará o processo judicial contra a companhia que culminou na condenação pela obrigatoriedade de não cancelar suas operações para Cruzeiro do Sul.

O deputado comentou ainda o interesse da Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas), em realizar voos regionais entre as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus (AM) e Porto Velho (RO) em aeronaves bimotores, modelo ATR-72, com capacidade para transportar 74 passageiros. A vinda da companhia está sendo intermediada pessoalmente pelo governador Gladson Cameli (Progressistas).

Para Nicolau Júnior, a vinda de mais empresas aéreas além de ampliar a oferta de voos para a população acreana. “A atuação dessas duas empresas no Acre, Gol e Voepass, significa um grande avanço. Isso possibilitará mais opções de voos bem como a abertura de novos postos de trabalho”, concluiu o parlamentar.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac