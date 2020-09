Leo do PT e Longo vão melhorar bancada federal e estadual

leopt

A cassação dos pastores deputados Manoel (federal) e doutora Juliana (Estadual) vai possibilitar que Leo de Brito e Pedro Longo, suplentes, sejam convocados para assumir as vagas na câmara dos deputados.

Traduzindo: melhora o conteúdo político da bancada federal e estadual.

Em tempo: O TSE confirma decisão do TRE acreano que cassou em 2019 os mandatos da deputada estadual doutora Juliana e do deputado federal pastor Manuel Marcos, Republicanos, segundo a denúncia, por abuso do poder econômico (irregularidades com uso do fundo partidário e compra de votos).