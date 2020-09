Nota de Pesar do PCdoB

notadepesar

+1965-2020

Nota de Pesar do PCdo B

O Partido Comunista do Brasil, através do conjunto dos seus dirigentes e filiados, expressa nesse momento de dor a sua mais profunda e humanista solidariedade aos familiares e amigos do inestimável Tião Vitor.

Tião foi um dedicado militante das nossas nobres causas. Ainda no início dos anos 80, em meio à ditadura militar, atuou junto com o também saudoso Nivaldo Mónaco, na confecção de infindáveis e imprescindíveis materiais de divulgação das nossas ideias, além de ter desenvolvido intenso ativismo social.

A sua trajetória, seja na política partidária ou no jornalismo, foi marcada por um extraordinário senso de coletividade, indignação e justiça social. Assim como a sua irmã Conceição Cabral honrou a nossa história e a nossa tradição.

Sem dúvida, ele sempre será lembrado por todos nós como alguém que amou o mundo e as pessoas. Obrigado por tudo, eterno camarada Tião Vitor.

Partido Comunista do Brasil – Acre.

Em tempo: Meu amigo Tião Vítor….